Агент Курта Зума подал иск против экс-директора «Челси» Марины Грановской — The Telegraph

Футбольный агент Саиф Руби, представляющий интересы экс-защитника «Челси» Курта Зума, подал иск против бывшего генерального директора лондонского клуба Марины Грановской. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, агент выступает с требованием вернуть ему деньги, которые, по его мнению, должна Грановская за переход Зума в «Вест Хэм Юнайтед» в 2021 году, первоначально Руби затребовал £ 300 тыс. Отмечается, что слушание состоится в пятницу, 28 февраля. На нём решится, в каком формате будет рассматриваться дело.

Подчёркивается, что изначально Руби подал иск против Грановской и «Челси», но отозвал свой иск против клуба, так как ему удалось доказать, что иск был подан неправильно.

Напомним, весной прошлого года Марина Грановская выступила на слушании в суде, где сообщила, что получала угрозы от футбольного агента Саифа Руби. Она заявила, что чувствовала «физическую угрозу» из-за электронного письма, отправленного ей Руби. Это письмо побудило её усилить меры личной безопасности.