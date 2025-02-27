Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Курта Зума подал иск против экс-директора «Челси» Марины Грановской — The Telegraph

Агент Курта Зума подал иск против экс-директора «Челси» Марины Грановской — The Telegraph
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Саиф Руби, представляющий интересы экс-защитника «Челси» Курта Зума, подал иск против бывшего генерального директора лондонского клуба Марины Грановской. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, агент выступает с требованием вернуть ему деньги, которые, по его мнению, должна Грановская за переход Зума в «Вест Хэм Юнайтед» в 2021 году, первоначально Руби затребовал £ 300 тыс. Отмечается, что слушание состоится в пятницу, 28 февраля. На нём решится, в каком формате будет рассматриваться дело.

Подчёркивается, что изначально Руби подал иск против Грановской и «Челси», но отозвал свой иск против клуба, так как ему удалось доказать, что иск был подан неправильно.

Напомним, весной прошлого года Марина Грановская выступила на слушании в суде, где сообщила, что получала угрозы от футбольного агента Саифа Руби. Она заявила, что чувствовала «физическую угрозу» из-за электронного письма, отправленного ей Руби. Это письмо побудило её усилить меры личной безопасности.

Материалы по теме
Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича на акции протеста против новых владельцев клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android