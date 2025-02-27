Клаудио Эчеверри присоединился к «Манчестер Сити» после аренды в «Ривер Плейт»

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил, что к команде присоединился 19-летний полузащитник Клаудио Эчеверри.

Фото: mancity.com

Аргентинский футболист заключил трудовое соглашение с «горожанами» в январе 2024 года, после чего остался в «Ривер Плейт» на правах аренды, которая завершилась по окончании минувшего года. Контракт 19-летнего игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2028 года.

В составе взрослой команды «Ривер Плейт» Эчеверри принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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