Мамаев: давно такого не было, что все в восторге от того, как играет «Спартак»

Экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев поделился мнением о шансах московского «Спартака» на то, чтобы побороться с «Зенитом» за золото Премьер-Лиги.

«О «Спартаке» вообще очень хорошая пресса. За последние несколько лет, наверное, давно такого не было, что все в восторге от того, как «Спартак» сейчас играет. «Динамо» тоже недалеко, у них тоже уровень и подбор футболистов очень хороший, так что это может произойти в любой момент», — цитирует Мамаева Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» занимает в турнирной таблице третье место. В активе подопечных Деяна Станковича 37 набранных очков. Отставание от возглавляющих чемпионскую гонку «Краснодара» и «Зенита» составляет два очка.

В топ-5 чемпионата также входят столичные «Локомотив» и «Динамо». У обоих клубов по 35 очков.