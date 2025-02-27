Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча «Зенит» — ЦСКА

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящей игре между «Зенитом» и ЦСКА в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Для «Зенита» встреча с ЦСКА станет тяжёлой в психологическом плане. Вообще считаю, что это будет ключевой матч: если «Зенит» сыграет неудачно, а «Спартак» победит «Оренбург», тогда красно-белые приблизятся вплотную, что придаст им некой уверенности. Для «Зенита» встреча с ЦСКА важна. Им нужно армейцев обыгрывать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Зенит» примет на своём поле ЦСКА в первом официальном матче в 2025 году. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге в субботу, 1 марта.