Игрок «Баварии» Мюллер: пока я физически способен бороться, я хочу продолжать

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер ответил на вопрос о продолжении карьеры и страхе выйти на пенсию.

«Это скорее желание продолжать, чем страх остановиться. Я буду в порядке, даже если адреналина будет меньше. Я реалист, понимаю, что никогда больше не испытаю такого прилива адреналина после выхода на пенсию. Это также относится к давлению, с которым приходится сталкиваться. Реализую ли я свой потенциал? Соответствую ли я собственным ожиданиям и ожиданиям других? Трудно отпустить ситуацию. Пока я считаю, что физически способен принять этот вызов и бороться, я хочу продолжать», — приводит слова Мюллера Spiegel.

В нынешнем сезоне 35-летний полузащитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с клубом истекает по окончании сезона-2024/2025. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.