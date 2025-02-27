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Тренер «Динамо» Гусев ответил, каким местом в РПЛ команда будет довольна по итогам сезона

Тренер «Динамо» Гусев ответил, каким местом в РПЛ команда будет довольна по итогам сезона
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Тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил, каким результатом по окончании нынешнего сезона будут довольны бело-голубые.

— Каким результатом нынешнего сезона вы будете довольны? (в этот момент рядом прошёл тренер вратарей команды Дмитрий Изотов и показал пальцем цифру один. — Прим. «Чемпионата»).
— Вот видите! Напишите, что тренер вратарей «Динамо» Дмитрий Сергеевич сказал, что первое! Ну а что? Довольны, конечно, будем только первым местом. Любая команда вам ответит так. Но мы понимаем, что есть очень серьёзная конкуренция. А из общения с Личкой понимаешь — он хочет трофеев. Марцел хочет этого как никто другой, — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 35 очков и на текущий момент занимают четвёртое место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на четыре очка.

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