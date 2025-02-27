Луценко: не знаю, поможет ли Зделар «Зениту» или нет, но он точно будет держать уровень

Бывший российский футболист Евгений Луценко поделился мнением о переходе сербского полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в санкт-петербургский «Зенит».

— Сам игрок вроде бы сказал: «Мне повезло, что я перешёл в «Зенит». Думаю, что Зделар легко вольётся в игру «Зенита» и не испортит, потому что у него рядом будут сильные игроки.

— Получается, что Зделара берут на замену Барриосу?

— Зделар — такой хребет в опорной зоне. Насчёт того, поможет «Зениту» или нет, не знаю, но он точно будет держать уровень, который нужен игрокам, либо постоянно выходящим на замену, либо используемым в основном составе. Думаю, что Зделар должен оправдать надежды.

— Защитник ЦСКА Игорь Дивеев сказал про Зделара: «Мы рады, что он ушёл». Это, может, придаст сербу мотивации в предстоящей игре с армейцами?

— Ему нужно будет доказывать свою состоятельность в «Зените» не только в игре с ЦСКА. Во всех последующих матчах до конца чемпионата Зделар будет под таким давлением, что ему придётся доказывать, что он не зря в этой команде, — приводит слова Луценко «РБ Спорт».

ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Саши Зделара в санкт-петербургский «Зенит» 21 февраля. Футболист подписал контракт на 1,5 года.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.