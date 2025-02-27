Сафонов получил оценку 5,5 из 10 за матч «ПСЖ» — «Стад Брьошен» в Кубке Франции — 90min

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил оценку за матч 1/4 финала Кубка Франции, в котором парижане разгромили на выезде клуб «Стад Брьошен» (7:0). Игру воспитанника «Краснодара» французские журналисты оценили на 5,5/10.

«Конечно, не самый напряжённый матч в его карьере. Россиянин, вышедший в старте вместо Доннаруммы, оставался в покое и сохранял спокойствие в том немногом, что ему пришлось сделать в этой игре. Не о чем особо сообщать. Мы этого ожидали», — пишет издание 90min.

Разгромная победа позволила «ПСЖ» квалифицироваться в полуфинал Кубка Франции. Для Сафонова этот матч стал 11-м в сезоне. Всего на счету вратаря шесть пропущенных мячей и шесть «сухих» встреч.