Тренер «Динамо» Гусев: в Медиалиге есть хорошие футболисты, посмотрел — не всё так плохо

Тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался об идее проведения матча между сборными России и Медиалиги.
— У сборной России всегда есть вариант сыграть со сборной Медиалиги.
— Сейчас представить это странно, но в теории всё может быть. Я никогда не думал раньше, что наши профессиональные клубы будут играть против клубов Медиалиги и что на такое будет приходить полный стадион. В Медиалиге тоже есть хорошие футболисты. Я посмотрел на них — там не всё так плохо, — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.
Ранее президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров сообщил, что в Российском футбольном союзе (РФС) отказались от проведения товарищеского матча российской национальной команды со сборной Медиалиги.
Как сборная России играет при Карпине: