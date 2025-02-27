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Тренер «Динамо» Гусев: в Медиалиге есть хорошие футболисты, посмотрел — не всё так плохо

Тренер «Динамо» Гусев: в Медиалиге есть хорошие футболисты, посмотрел — не всё так плохо
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Тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался об идее проведения матча между сборными России и Медиалиги.

— У сборной России всегда есть вариант сыграть со сборной Медиалиги.
— Сейчас представить это странно, но в теории всё может быть. Я никогда не думал раньше, что наши профессиональные клубы будут играть против клубов Медиалиги и что на такое будет приходить полный стадион. В Медиалиге тоже есть хорошие футболисты. Я посмотрел на них — там не всё так плохо, — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Ранее президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров сообщил, что в Российском футбольном союзе (РФС) отказались от проведения товарищеского матча российской национальной команды со сборной Медиалиги.

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