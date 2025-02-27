Сесар Навас: странно, что Карпин решил уйти из «Ростова» сейчас

Бывший футболист «Ростова» Сесар Навас считает странным уход Валерия Карпина с поста главного тренера жёлто-синих перед возобновлением чемпионата.

«Странно, что Карпин решил уйти из «Ростова» сейчас, так близко к возобновлению чемпионата. Было бы логично, если бы Альба начал предсезонку уже в качестве главного тренера. Мы никогда не узнаем причины этого решения», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Во вторник, 25 февраля, «Ростов» объявил об уходе Карпина с поста главного тренера команды. 56-летний специалист объяснил своё решение необходимостью сосредоточиться на работе в сборной России.