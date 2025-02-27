Оби Микел — Каррагеру: ты сидишь и говоришь, как выиграть АПЛ, хотя сам её не выигрывал

Бывший игрок «Челси» Джон Оби Микел резко отреагировал на слова бывшего защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера о Кубке африканских наций.

«То, что он сказал, очень неуважительно. Это говорит человек, который никогда не выигрывал ни одного крупного международного турнира со сборной Англии.

Его заявление – абсолютно неверное. Надеюсь, он принесёт извинения, потому что он должен извиниться перед людьми по всему миру. Невежественно проявлять неуважение к такому замечательному турниру.

Если вы думаете, что АПЛ была бы такой, какой она является сейчас, будь в ней только английские футболисты, то это, чёрт возьми, просто смешно. Эта высокомерная ухмылка на его лице, которую нельзя не заметить… Это именно то, что меня насторожило.

Этот парень столько всего говорит по телевизору, но он никогда не выигрывал АПЛ. При этом он высказывает аналитику по командам и говорит им, что нужно выиграть АПЛ. Ты никогда не выигрывал. Ты не знаешь, что нужно, чтобы выиграть АПЛ. Ты не знаешь, чтобы нужно для победы в национальной команде. Ты не можешь дискредитировать замечательный турнир.

Теперь ты сидишь, говоришь и рассказываешь, как выиграть АПЛ. Но ты сам её не выигрывал», – приводит слова Оби Микела Daily Mail.

Ранее Каррагер, заявил, что вингеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху сложно претендовать на звание лучшего игрока в мире, так как сборная Египта не участвует в турнирах высокого уровня.