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Червиченко: арбитр Кукуян принесёт гораздо больше пользы для «Спартака», чем Слишкович

Червиченко: арбитр Кукуян принесёт гораздо больше пользы для «Спартака», чем Слишкович
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Оренбургом» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
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«Со «Спартаком» должна произойти какая-то фигня, как с «Зенитом» и «Краснодаром» перед большим перерывом. Вряд ли «Спартак» оступится в первом же матче. У себя дома они обыграют «Оренбург».

В Слишковича я не верю вообще! Я больше верю в Кукуяна для «Спартака», чем в Слишковича как положительный момент. Кажется, что Кукуян принесёт гораздо больше пользы «Спартаку», чем Слишкович (смеётся)», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам первой части сезона московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками и отставанием от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» в два очка. В первом после зимней паузы матче красно-белые примут на своём поле «Оренбург». Игра пройдёт в воскресенье, 2 марта.

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