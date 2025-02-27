Червиченко: арбитр Кукуян принесёт гораздо больше пользы для «Спартака», чем Слишкович

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Оренбургом» в 19-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Со «Спартаком» должна произойти какая-то фигня, как с «Зенитом» и «Краснодаром» перед большим перерывом. Вряд ли «Спартак» оступится в первом же матче. У себя дома они обыграют «Оренбург».

В Слишковича я не верю вообще! Я больше верю в Кукуяна для «Спартака», чем в Слишковича как положительный момент. Кажется, что Кукуян принесёт гораздо больше пользы «Спартаку», чем Слишкович (смеётся)», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам первой части сезона московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками и отставанием от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» в два очка. В первом после зимней паузы матче красно-белые примут на своём поле «Оренбург». Игра пройдёт в воскресенье, 2 марта.