Кейн — лучший нападающий в мире по версии FourFourTwo, Холанд — четвёртый, Мбаппе — пятый

Популярное британское издание FourFourTwo составило рейтинг 10 лучших нападающих мира на текущий момент. Первое место в этом списке занял форвард «Баварии» Гарри Кейн. На второй строчке расположился нападающий «Ньюкасла» Александер Исак. Замкнул тройку лидеров футболист «Барселоны» Роберт Левандовски.

Топ-10 лучших нападающих мира по версии FourFourTwo:

Гарри Кейн («Бавария»); Александер Исак («Ньюкасл»); Роберт Левандовски («Барселона»); Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»); Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид); Виктор Дьёкереш («Спортинг»); Лаутаро Мартинес («Интер»); Виктор Осимхен («Галатасарай»); Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид); Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Гарри Кейн отказался подписывать футболку «Арсенала»: