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Кейн — лучший нападающий в мире по версии FourFourTwo, Холанд — четвёртый, Мбаппе — пятый

Кейн — лучший нападающий в мире по версии FourFourTwo, Холанд — четвёртый, Мбаппе — пятый
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Популярное британское издание FourFourTwo составило рейтинг 10 лучших нападающих мира на текущий момент. Первое место в этом списке занял форвард «Баварии» Гарри Кейн. На второй строчке расположился нападающий «Ньюкасла» Александер Исак. Замкнул тройку лидеров футболист «Барселоны» Роберт Левандовски.

Топ-10 лучших нападающих мира по версии FourFourTwo:

  1. Гарри Кейн («Бавария»);
  2. Александер Исак («Ньюкасл»);
  3. Роберт Левандовски («Барселона»);
  4. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
  5. Килиан Мбаппе («Реал» Мадрид);
  6. Виктор Дьёкереш («Спортинг»);
  7. Лаутаро Мартинес («Интер»);
  8. Виктор Осимхен («Галатасарай»);
  9. Хулиан Альварес («Атлетико» Мадрид);
  10. Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
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