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Павел Мамаев высказался о работе Фёдора Смолова в качестве интервьюера

Павел Мамаев высказался о работе Фёдора Смолова в качестве интервьюера
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Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев оценил журналистские навыки бывшего одноклубника Фёдора Смолова.

«Фёдор в роли журналиста-интервьюера? Мне кажется, у Феди получается достаточно неплохо. Я уверен, если он это будет продолжать развивать, будет расти в этом направлении – у него будут выпуски ещё интереснее и интереснее», — цитирует Мамаева Metaratings.

Летом прошлого года нападающий Фёдор Смолов перебрался из «Динамо» в «Краснодар» на правах свободного агента. В текущем сезоне на счету нападающего четыре гола и три результативные передачи в 20 матчах во всех турнирах.

С апреля 2024 года Смолов ведёт авторский подкаст на YouTube-канале Smol Talk. Гостями проекта становились такие люди, как тренер сборной России Валерий Карпин, комик Азамат Мусагалиев и хоккеист Илья Ковальчук. В январе текущего года на канале вышел подкаст с Павлом Мамаевым.

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