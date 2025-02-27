Луценко: уход Клаудиньо из «Зенита» — существенная потеря, но не фатальная

Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко прокомментировал отсутствие усиления у «Зенита» после перехода полузащитника Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

— Ни для кого не секрет, что Клаудиньо в «Зените» был первой скрипкой. Но я бы не говорил, что не будет Клаудиньо — не будет золота. Думаю, что это существенная потеря, но не фатальная. Найдётся, кем его заменить.

— Сергей Семак вправе предъявить какие-то претензии руководству «Зенита»? Ведь ещё не купили правого защитника вместо травмированного Вячеслава Караваева..

— На его позиции наигрывают Мантуана. Он больше тяготеет в атаку. Было бы конечно, хорошо, если бы нашли защитника плюс-минус такого же уровня, как Караваев. Даже на российском рынке. А Семаку, думаю, грех жаловаться. Конечно, любой тренер будет недоволен, когда лидер уходит из его команды, но Семак — разумный человек, он не будет предъявлять претензий руководству. Будет работать с тем, что у него есть. В «Зените» очень хороший запас игроков, которые могут помочь, — приводит слова Луценко «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно в «Зенит» перешли правый вингер Луис Энрике из бразильского «Ботафого», опорный полузащитник Саша Зделар из ЦСКА. А также состав сине-бело-голубых пополнил правый защитник Огнен Мимович, который перешёл на правах аренды из «Фенербахче» до лета 2025 года.