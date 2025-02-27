Гусев: сейчас штаб «Динамо» понимает, чего не хватило для золота в прошлом сезоне

Тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о борьбе бело-голубых за чемпионство в минувшем сезоне РПЛ. В 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 московский клуб проиграл «Краснодару» (0:1) и не смог стать чемпионом страны.

— Прошлый сезон «Динамо» одним слово — он какой?

— Одним никак не опишу. Но он был удачным. После девятого места мы боролись за чемпионство. То, что не взяли чемпионат, — значит, так должно было случиться.

— Когда появилась вера, что чемпионство реально?

— Марцел говорил об этом постоянно, на протяжении всего сезона. Думаю, и игроки понимали — они могут. Потому что все играли нестабильно: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар» — всех бросало из стороны в сторону. А сейчас наш тренерский штаб и футболисты понимают, чего не хватило для чемпионство в прошлом сезоне.

— Расскажете?

— Зачем сейчас об этом говорить (улыбается)?

— Многие говорили, что «Динамо» не хватило футболистов, у которых есть опыт побед.

— Трофеи приходят не сразу. Когда мы брали первый трофей с ЦСКА в 2003-м, ни у кого не было такого опыта. Так что дело не в этом. А ребята в «Динамо» способные.

— 90 минут с «Краснодаром» тянулись вечность?

— Наоборот. Как одно мгновенье. Если бы тянулись вечность, думаю, мы бы забили (улыбается).

— Читал, что «Краснодару» и «Динамо» нужно сыграть вничью, чтобы прекратить гегемонию «Зенита».

— Ха-ха. «Краснодар» тоже мог стать чемпионом при определённом раскладе! — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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