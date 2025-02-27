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Тренер сборной Бельгии подтвердил возвращение Тибо Куртуа в национальную команду

Тренер сборной Бельгии подтвердил возвращение Тибо Куртуа в национальную команду
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Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия подтвердил, что 32-летний вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа вернётся в национальную команду. Голкипер не выступал в составе «красных дьяволов» с лета 2023 года по причине конфликта с экс-наставником сборной Доменико Тедеско.

«Он [Куртуа] вернётся. Это отличная новость для всей Бельгии. Я всегда считал Тибо лучшим вратарём в мире. Я ездил в Мадрид, чтобы поговорить с ним перед матчем «Реала» с «Манчестер Сити». Также воспользовался этой возможностью, чтобы увидеться с Кевином Де Брёйне и Жереми Доку за день до игры», — приводит слова Гарсии L’Equipe.

После ухода Тедеско из сборной Бельгии Куртуа допустил, что может вернуться в национальную команду.

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