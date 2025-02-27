Умер бывший футболист «Реала» Хавьер Дорадо

Бывший футболист мадридского «Реала» Хавьер Дорадо скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Клуб, его президент и совет директоров глубоко сожалеют о смерти Хавьера Дорадо, игрока молодёжной команды «Реала» и игрока нашей первой команды в период с 1999 по 2000 год.

Мы выражаем свои соболезнования и поддержку его семье, товарищам по команде, всем близким и всем клубам, в которых он играл. Покойся с миром», — говорится в заявлении клуба.

Дорадо был воспитанником «Реала» и выиграл в составе «сливочных» Лигу чемпионов в сезоне-1999/2000. Также он выступал за «Райо Вальекано», «Спортинг» и «Мальорку».

С 2022 года футболист боролся с онкологическим заболеванием. В мае 2024 года Дорадо перенёс трансплантацию костного мозга.