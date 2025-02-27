Мамаев — о Батракове: если у парня такая сумасшедшая статистика, то он безумно талантлив

Экс-полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался об игре воспитанника «Локомотива» Алексея Батракова в первой части сезона.

«Я наслышан про него, но у меня, к сожалению, не было возможности посмотреть несколько игр хотя бы, чтобы сделать свои выводы по нему. Чтобы говорить, насколько игрок хороший или нехороший, надо всё-таки следить за ним регулярно. Мне же удалось посмотреть с Батраковым только одну игру, когда они с «Краснодаром» играли, но в любом случае, если у парня такая сумасшедшая статистика, думаю, это не просто так. Значит, он тоже безумно талантливый», — приводит слова Мамаева Metaratings.

Алексей Батраков дебютировал за основную команду «Локомотива» в марте прошлого года, в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). В текущем сезоне на счету 19-летнего воспитанника железнодорожников 11 голов и восемь голевых передач в 23 встречах РПЛ и Кубка России.

Алексей Батраков является лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом «Локомотива» в текущем сезоне. Во всём чемпионате России больше Батракова (10 голов) забил только форвард «Спартака» Манфред Угальде (15 голов).