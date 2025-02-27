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Властимил Петржела спрогнозировал тройку призёров по итогам сезона в РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, какие три команды займут три верхних места в итоговой таблице Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, «Зенит» станет чемпионом, вторым будет «Спартак», а третье место займёт «Динамо», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Перед стартом весенней части сезона чемпионскую гонку с 39 очками возглавляет «Краснодар». Столько же очков набрал занимающий второе место «Зенит». Сине-бело-голубые уступают «горожанам» по дополнительным показателям.

На третьем месте с 37 очками в 18 матчах расположился московский «Спартак». Столичное «Динамо» занимает четвёртое место — у команды 35 очков. Столько же — у московского «Локомотива». Подопечные Михаила Галактионова находятся на пятой строчке в таблице.