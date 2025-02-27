Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Властимил Петржела спрогнозировал тройку призёров по итогам сезона в РПЛ

Властимил Петржела спрогнозировал тройку призёров по итогам сезона в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела предположил, какие три команды займут три верхних места в итоговой таблице Российской Премьер-Лиги.

«Думаю, «Зенит» станет чемпионом, вторым будет «Спартак», а третье место займёт «Динамо», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Перед стартом весенней части сезона чемпионскую гонку с 39 очками возглавляет «Краснодар». Столько же очков набрал занимающий второе место «Зенит». Сине-бело-голубые уступают «горожанам» по дополнительным показателям.

На третьем месте с 37 очками в 18 матчах расположился московский «Спартак». Столичное «Динамо» занимает четвёртое место — у команды 35 очков. Столько же — у московского «Локомотива». Подопечные Михаила Галактионова находятся на пятой строчке в таблице.

Материалы по теме
Как хорошо вы следили за клубами РПЛ во время паузы? Пройдите тест и узнайте
Как хорошо вы следили за клубами РПЛ во время паузы? Пройдите тест и узнайте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android