Гусев — о критике судей от Федорищева: можно что угодно ляпнуть — принесите факты

Тренер «Динамо» Ролан Гусев поделился мнением о словах губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в отечественном судействе.

— Вы как-то реагировали на слова Ги Ру про ЦСКА и подкуп судей: «Из ума выжил дедушка. С ума сошёл просто под старость лет, что ещё тут можно сказать». Сейчас с критикой работы с судьями выступил губернатор Федорищев. Что думаете об этой ситуации?

— Слушайте, я сколько лет в футболе — столько и слышу подобные разговоры.

— Обычно это ничем не заканчивается.

— Конечно. Заканчивается ничем. Можно что угодно ляпнуть — вы принесите и покажите факты, докажите. Сейчас на каждом шагу видеокамеры — вперёд! Но просто делать заявления, которые ничем не подкреплены… Я не знаю.

— Вы верите, что российский футбол чист? Именно высший дивизион.

— Что касается околофутбольных дел, я не могу делать каких-то заявлений, так как ничего об этом не знаю. Да, иногда смотришь на судью и думаешь: «Почему он так судит?..». А он говорит: «Я ошибся, просто ошибся». Человеческий фактор. Почему ему не верить? Все люди ошибаются, — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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