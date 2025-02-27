Ролан Гусев ответил на критику атакующего стиля «Динамо»

Тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался относительно критики бело-голубых за их атакующий стиль футбола.

— Вы пришли в одно время с Личкой. Были знакомы с ним до этого?

— Нет. Но мы познакомились, поговорили с ним — и стали работать. Я многому у него учусь. Всё-таки он уже долго работает: становился чемпионом с «Динамо» Брест, в «Оренбурге» хорошо себя показал. Он и в человеческом плане очень порядочный. Мы работаем полтора года с ним: да, решения за ним, но Марцел всегда даёт высказать своё мнение. И всегда внимательно слушает.

— При этом Личку часто критикуют, что его стиль атакующий, но от этого страдает защита.

— Смотрите, у каждого тренера со своей философией должен быть свой стиль. А когда у тебя свой стиль — будут и какие-то проблемные места. Это не слова в защиту Лички, просто факт — проблемы случаются у всех, идеальных команд не бывает. Мы видим, что творится с Гвардиолой, мы видим и проблемы «Динамо». И работаем над ними. Но если, упрощая, у тебя атакующий стиль — будет страдать оборона. Возвращаясь к Гвардиоле — его контроль мяча же раскусили. А команд, которые нельзя раскусить, у которых нет проблем, — таких не существует. Разве у ЦСКА, «Зенита» и «Спартака» всё идеально? — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Самая крупная победа «Динамо»: