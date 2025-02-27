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В «Ювентусе» высказались о будущем главного тренера Тьяго Мотты в клубе

В «Ювентусе» высказались о будущем главного тренера Тьяго Мотты в клубе
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Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о будущем Тьяго Мотты на посту главного тренера команды после поражения в четвертьфинале Кубка Италии от «Эмполи» (1:1, 2:4 пен.).

Кубок Италии . 1/4 финала
26 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
2 : 4
Эмполи
Эмполи
0:1 Мале – 24'     1:1 Тюрам-Юльен – 66'    

«Работа Тьяго Мотты не находится под угрозой. Мы верим в этот проект, поскольку мы создаём ценность, и это важный план для клуба. При этом мы полностью согласны с Тьяго, когда он говорит, что вчерашняя игра была неприемлемой», — приводит слова Джунтоли журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Тьяго Мотта стал главным тренером «Ювентуса» летом 2024 года. Ранее специалист возглавлял «Болонью».

После 26 туров туринская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков.

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