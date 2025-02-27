В «Ювентусе» высказались о будущем главного тренера Тьяго Мотты в клубе

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о будущем Тьяго Мотты на посту главного тренера команды после поражения в четвертьфинале Кубка Италии от «Эмполи» (1:1, 2:4 пен.).

«Работа Тьяго Мотты не находится под угрозой. Мы верим в этот проект, поскольку мы создаём ценность, и это важный план для клуба. При этом мы полностью согласны с Тьяго, когда он говорит, что вчерашняя игра была неприемлемой», — приводит слова Джунтоли журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Тьяго Мотта стал главным тренером «Ювентуса» летом 2024 года. Ранее специалист возглавлял «Болонью».

После 26 туров туринская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков.