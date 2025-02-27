В «Ювентусе» высказались о будущем главного тренера Тьяго Мотты в клубе
Поделиться
Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли высказался о будущем Тьяго Мотты на посту главного тренера команды после поражения в четвертьфинале Кубка Италии от «Эмполи» (1:1, 2:4 пен.).
Кубок Италии . 1/4 финала
26 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
2 : 4
Эмполи
Эмполи
0:1 Мале – 24' 1:1 Тюрам-Юльен – 66'
«Работа Тьяго Мотты не находится под угрозой. Мы верим в этот проект, поскольку мы создаём ценность, и это важный план для клуба. При этом мы полностью согласны с Тьяго, когда он говорит, что вчерашняя игра была неприемлемой», — приводит слова Джунтоли журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).
Напомним, Тьяго Мотта стал главным тренером «Ювентуса» летом 2024 года. Ранее специалист возглавлял «Болонью».
После 26 туров туринская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, набрав 49 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 февраля 2025
-
21:05
-
21:02
-
20:52
-
20:49
-
20:49
-
20:47
-
20:35
-
20:34
-
20:31
-
20:21
-
20:20
-
20:17
-
20:11
-
20:06
-
20:00
-
19:46
-
19:38
-
19:35
-
19:30
-
19:28
-
19:27
-
19:22
-
19:20
-
19:12
-
19:10
-
19:10
-
19:03
-
19:00
-
18:55
-
18:47
-
18:42
-
18:41
-
18:30
-
18:25
-
18:25