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Винисиус заявил, что хочет сыграть 500 матчей за «Реал», футболист интересен саудовцам

Винисиус заявил, что хочет сыграть 500 матчей за «Реал», футболист интересен саудовцам
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился эмоциями после того, как впервые в карьере провёл матч за «сливочных» в качестве капитана команды. Это произошло в полуфинальной игре Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (0:1).

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Эндрик – 19'    

«Я хочу войти в историю «Реала», сыграв 500 матчей за этот клуб. Это необъяснимое чувство — впервые стать капитаном лучшего клуба в мире в 24 года», — приводит слова Винисиуса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 24-летнему футболисту из Саудовской Аравии. Сообщалось, что местные клубы готовы выплатить сумму отступных за Винисиуса в размере € 1 млрд.

На текущий момент нападающий провёл 299 встреч в составе «Реала».

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