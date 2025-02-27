Удальцов: у Грулёва случился рецидив из-за большого желания перейти в «Пари НН» летом

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов высказался о травмах новичка команды Вячеслава Грулёва.

«У Грулёва была одна травма, связанная с пяткой. Он форсировал восстановление, потому что мы вели разговоры о переходе летом, и он несколько торопился перейти в «Пари НН» и приехать на сборы полностью здоровым. Мне кажется, в том числе из-за его большого желания быть здесь случился рецидив. Это болячка, которая наложилась на другую. До этого травм не было, в его здоровье мы уверены. Провели более чем углублённое медицинское обследование. Понятно, что никто не застрахован от травм, но надеемся, что здесь болячки будут обходить Грулёва стороной», — сказал Удальцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Нападающий Вячеслав Грулёв перебрался из «Динамо» в «Пари НН» в зимнее трансферное окно на правах свободного агента. В первой части сезона на счету 25-летнего нападающего 82 минуты в восьми матчах за бело-голубых в Премьер-Лиге и Кубке России. 14 встреч первой части сезона футболист пропустил из-за травмы.