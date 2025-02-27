«Зенит» представил обновлённую ливрею клубного автобуса

Футбольный клуб «Зенит» перед возобновлением сезона Российской Премьер-Лиги представил обновлённую ливрею клубного автобуса.

«В её образе есть всё, что мило и дорого сердцу каждого болельщика «Зенита» и жителя Петербурга: классические сине-бело-голубые цвета; величественные каменные львы, олицетворяющие город, клуб и их неразрывное единство, а также юбилейный шеврон, посвящённый 100-летию сине-бело-голубых», — говорится в сообщении в телеграм-канале «Зенита».

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

«Зенит» примет на своём поле ЦСКА в первом официальном матче в 2025 году. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» в субботу, 1 марта.