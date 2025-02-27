«Он приехал играть в футбол». «Ман Сити» отметил игру Хусанова в матче с «Тоттенхэмом»
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Пресс-служба «Манчестер Сити» в официальном аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовала нарезку удачных действий центрального защитника Абдукодира Хусанова в минувшем матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:1). Во встрече с лондонским клубом узбекистанский футболист провёл на поле все 90 минут.
Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 12'
При этом пресс-служба «горожан» сопроводила данную публикацию комментарием: «Он приехал играть в футбол».
Хусанов перешёл в «Манчестер Сити» из французского «Ланса» нынешней зимой. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.
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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:
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