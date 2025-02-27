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Павел Мамаев рассказал, как жена уговаривала его не завершать футбольную карьеру

Павел Мамаев рассказал, как жена уговаривала его не завершать футбольную карьеру
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Бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев поделился воспоминаниями о том, как принимал решение уйти из футбола.

«У нас родился сын. Мы с супругой поездили летом, поотдыхали, и я понял, что наверное, больше не хочу опять улетать на сборы, опять проходить всё то же самое, что проходил на протяжении всей своей жизни. Решил, что хочу проводить время с семьёй, хочу в перспективе заниматься, чем-то другим уже, и достаточно легко принял решение.

Жена говорила мне: «Поиграй ещё, у тебя есть варианты» и так далее, но я сказал, что просто уже устал, не хочу, и всё. Вот так решение и было принято», — цитирует Мамаева Metaratings.

Павел Мамаев завершил карьеру футболиста в феврале 2023 года. Последним клубом в карьере воспитанника столичного «Торпедо» стали подмосковные «Химки». Кроме того, Мамаев в своей карьере выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов», Всего на счету экс-футболиста 307 матчей в чемпионате России, в которых он забил 38 голов и 34 раза результативно ассистировал партнёрам.

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