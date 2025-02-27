Родри — лучший опорник в мире по версии FourFourTwo, Тчуамени — третий, Киммих — четвёртый

Популярное британское издание FourFourTwo составило рейтинг 10 лучших опорных полузащитников мира на текущий момент. Первое место в этом списке занял хавбек «Манчестер Сити» Родри. На второй строчке расположился полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх. Замкнул тройку лидеров футболист мадридского «Реала» Орельен Тчуамени.

Топ-10 лучших опорных полузащитников мира по версии FourFourTwo:

Родри («Манчестер Сити»); Райан Гравенберх («Ливерпуль»); Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид); Йозуа Киммих («Бавария»); Мартин Субименди («Реал Сосьедад»); Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид); Мойсес Кайседо («Челси»); Хакан Чалханоглу («Интер»); Жоау Невеш («ПСЖ»); Сандро Тонали («Ньюкасл»).

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