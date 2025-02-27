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Родри — лучший опорник в мире по версии FourFourTwo, Тчуамени — третий, Киммих — четвёртый

Родри — лучший опорник в мире по версии FourFourTwo, Тчуамени — третий, Киммих — четвёртый
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Популярное британское издание FourFourTwo составило рейтинг 10 лучших опорных полузащитников мира на текущий момент. Первое место в этом списке занял хавбек «Манчестер Сити» Родри. На второй строчке расположился полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх. Замкнул тройку лидеров футболист мадридского «Реала» Орельен Тчуамени.

Топ-10 лучших опорных полузащитников мира по версии FourFourTwo:

  1. Родри («Манчестер Сити»);
  2. Райан Гравенберх («Ливерпуль»);
  3. Орельен Тчуамени («Реал» Мадрид);
  4. Йозуа Киммих («Бавария»);
  5. Мартин Субименди («Реал Сосьедад»);
  6. Эдуарду Камавинга («Реал» Мадрид);
  7. Мойсес Кайседо («Челси»);
  8. Хакан Чалханоглу («Интер»);
  9. Жоау Невеш («ПСЖ»);
  10. Сандро Тонали («Ньюкасл»).
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