Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Гусев: нынешнее поколение более ответственное, мы больше были раздолбаи

Тренер «Динамо» Гусев: нынешнее поколение более ответственное, мы больше были раздолбаи
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Динамо» Ролан Гусев считает, что нынешнее молодое поколение футболистов является более ответственным, чем предыдущее.

— Как бы вы описали нынешнее молодое поколение футболистов?
— Нынешнее поколение — более ответственное. Даже где-то более профессиональное. Но моё поколение… Мы больше были ********* (раздолбаи. — Прим. «Чемпионата»).

— Серьёзно?
— Конечно. Гораздо больше! Нынешние футболисты профессиональнее.

— Что бы им посоветовали?
— Наверное, быть более смелыми и дерзкими. Быть более уверенными в себе. Должна быть спортивная наглость. По-хорошему спортивная — на футбольном поле, — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Материалы по теме
«Будем довольны только первым местом». Гусев отвечает на критику «Динамо» и нашего футбола
Эксклюзив
«Будем довольны только первым местом». Гусев отвечает на критику «Динамо» и нашего футбола

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android