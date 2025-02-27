Тренер «Динамо» Гусев: нынешнее поколение более ответственное, мы больше были раздолбаи

Тренер «Динамо» Ролан Гусев считает, что нынешнее молодое поколение футболистов является более ответственным, чем предыдущее.

— Как бы вы описали нынешнее молодое поколение футболистов?

— Нынешнее поколение — более ответственное. Даже где-то более профессиональное. Но моё поколение… Мы больше были ********* (раздолбаи. — Прим. «Чемпионата»).

— Серьёзно?

— Конечно. Гораздо больше! Нынешние футболисты профессиональнее.

— Что бы им посоветовали?

— Наверное, быть более смелыми и дерзкими. Быть более уверенными в себе. Должна быть спортивная наглость. По-хорошему спортивная — на футбольном поле, — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Сколько стоят молодые футболисты: