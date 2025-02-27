Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Гусев: наверное, агенты просто заморочили Бителло голову

Тренер «Динамо» Гусев: наверное, агенты просто заморочили Бителло голову
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о ситуации с полузащитником бело-голубых Бителло, не прибывшим вовремя на зимние сборы московской команды. Сообщалось, что бразильского футболиста хотел подписать «Ботафого».

— Как вы отреагировали на Бителло, который вовремя не приехал на сбор?
— Любой футболист должен находиться в расположении клуба, даже если он ведёт с кем-то переговоры. То, что футболисты приходят и уходят, — это нормально, это часть футбола. Но такая же часть — обязательства, ты должен их выполнять. Я не знаю, что Бителло говорили агенты, но, думаю, это в первую очередь связано с этими людьми. Наверное, Бителло просто заморочили голову — так-то он большой профессионал, ответственный парень.

— А когда вы были футболистом и кто-то другой не приезжал в расположение команды, что происходило?
— Штрафовали. Это санкции со стороны клуба.

— А отношения внутри команды не портились?
— Не думаю. Когда игрок вернулся, уже находится в расположении команды — надо находить общий язык. Опять же, мы не знаем, что там происходило. Осуждать Бителло в полной мере я не могу, — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Материалы по теме
«Будем довольны только первым местом». Гусев отвечает на критику «Динамо» и нашего футбола
Эксклюзив
«Будем довольны только первым местом». Гусев отвечает на критику «Динамо» и нашего футбола

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android