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Гинер — о Fan ID: закон есть закон, кто-то недоволен, что нельзя насиловать и убивать

Гинер — о Fan ID: закон есть закон, кто-то недоволен, что нельзя насиловать и убивать
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Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о реакции футбольных болельщиков на введение Fan ID.

«Fan ID? Я не оцениваю законы или уставы Российской Федерации. Если есть закон, значит, это закон — нравится он мне или не нравится. Зачем мне смотреть на чью-то реакцию? Кто-то недоволен, что нельзя насиловать, кто-то — что нельзя убивать. Вы тут меня тоже спросите о реакции этих людей?» — приводит слова Гинера Sport24.

1 июня 2022 года вступил в силу закон о введении специального паспорта болельщика. Согласно закону, для посещения матчей Российской Премьер-Лиги болельщикам необходимо оформить специальный документ. Нововведение вызвало протесты среди фанатов и привело к бойкоту матчей, а также к снижению посещаемости РПЛ.

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