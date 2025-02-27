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Ролан Гусев: Акинфеев никогда не говорил мне, что близок к завершению карьеры

Ролан Гусев: Акинфеев никогда не говорил мне, что близок к завершению карьеры
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Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев высказался о спортивном долголетии 38-летнего вратаря красно-синих Игоря Акинфеева.

— Ещё вопрос про вашего друга — Игоря Акинфеева. Удивлены, что он по-прежнему лучший вратарь России?
— Нет, Игорь — большой профессионал. Он следит за режимом. Я знаю его много лет: всегда одним из первых приезжает на базу. Чуть ли не в 6:30 у него машина стоит под окнами! Так что я не удивлён его долголетием. Секрет прост: во-первых, профессионализм в быту. Плюс у него очень большая уверенность в себе, есть огромный авторитет среди футболистов в команде. Есть харизма. Мастерство — столько лет быть первым номером. Кажется, он уже на подсознательном уровне знает, куда переместится, где будет мяч и как начать атаку.

— Был ли Акинфеев хотя бы раз близок к завершению карьеры?
— Я от него такого не слышал — никогда об этом мне не говорил! Наоборот, из разговора с ним понимаешь — Игорь полон сил и энергии продолжать играть. А зачем ему заканчивать? — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Акинфеев выступает за взрослую команду ЦСКА с 2003 года.

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