Тренер «Динамо» Гусев: взять к себе Мостового? Да я бы с ума с ним сошёл!

Тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос, взял ли бы он в штаб экс-полузащитника сборных СССР и России Александра Мостового, который ранее проходил стажировку в стане бело-голубых.

— Кстати, о молодых тренерах — в «Динамо» стажировку проходил Александр Мостовой. Какие впечатления у вас остались?

— Мостового как тренера мы можем оценить только тогда, когда он поработает с какой-то командой. Ни у кого нет сомнений, что он хорошо разбирается в футболе! Саша хорошо всё понимает (смеётся).

— Если бы могли, взяли бы его в «Динамо»? Попросили бы Марцела?

— Во-первых, я не могу так говорить Марцелу. По помощникам только он принимает решение. Взять к себе Мостового? Да я бы с ума с ним сошёл (смеётся)! — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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