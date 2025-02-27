Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Динамо» Гусев: взять к себе Мостового? Да я бы с ума с ним сошёл!

Тренер «Динамо» Гусев: взять к себе Мостового? Да я бы с ума с ним сошёл!
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос, взял ли бы он в штаб экс-полузащитника сборных СССР и России Александра Мостового, который ранее проходил стажировку в стане бело-голубых.

— Кстати, о молодых тренерах — в «Динамо» стажировку проходил Александр Мостовой. Какие впечатления у вас остались?
— Мостового как тренера мы можем оценить только тогда, когда он поработает с какой-то командой. Ни у кого нет сомнений, что он хорошо разбирается в футболе! Саша хорошо всё понимает (смеётся).

— Если бы могли, взяли бы его в «Динамо»? Попросили бы Марцела?
— Во-первых, я не могу так говорить Марцелу. По помощникам только он принимает решение. Взять к себе Мостового? Да я бы с ума с ним сошёл (смеётся)! — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

Материалы по теме
«Будем довольны только первым местом». Гусев отвечает на критику «Динамо» и нашего футбола
Эксклюзив
«Будем довольны только первым местом». Гусев отвечает на критику «Динамо» и нашего футбола

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android