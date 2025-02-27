Полузащитник «Реала» Себальос выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос выбыл из строя из-за мышечной травмы, полученной в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (1:0). Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба. Несмотря на травму, игрок провёл на поле все 90 минут.

Отмечается, что после медобследования футболисту была диагностирована травма полуперепончатой мышцы, которая затрагивает сухожилие левой ноги. Сроки восстановления пока не называются.

Себальосу 28 лет. Он выступает за «Реал» с 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.