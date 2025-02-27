Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Реала» Себальос выбыл на неопределённый срок из-за травмы

Полузащитник «Реала» Себальос выбыл на неопределённый срок из-за травмы
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос выбыл из строя из-за мышечной травмы, полученной в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (1:0). Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба. Несмотря на травму, игрок провёл на поле все 90 минут.

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Эндрик – 19'    

Отмечается, что после медобследования футболисту была диагностирована травма полуперепончатой мышцы, которая затрагивает сухожилие левой ноги. Сроки восстановления пока не называются.

Себальосу 28 лет. Он выступает за «Реал» с 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Материалы по теме
Мостовой: Себальос — игрок не уровня «Реала», а ФНЛ. Он даже не по-футбольному бегает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android