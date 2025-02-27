Полузащитник «Реала» Себальос выбыл на неопределённый срок из-за травмы
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Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос выбыл из строя из-за мышечной травмы, полученной в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (1:0). Об этом сообщается на официальном сайте мадридского клуба. Несмотря на травму, игрок провёл на поле все 90 минут.
Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Эндрик – 19'
Отмечается, что после медобследования футболисту была диагностирована травма полуперепончатой мышцы, которая затрагивает сухожилие левой ноги. Сроки восстановления пока не называются.
Себальосу 28 лет. Он выступает за «Реал» с 2017 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голевыми передачами.
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