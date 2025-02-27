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Ролан Гусев высказался о возможности стать главным тренером ЦСКА

Ролан Гусев высказался о возможности стать главным тренером ЦСКА
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Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев, на текущий момент являющийся тренером «Динамо», рассказал, как он относится к тому, чтобы возглавить красно-синих в будущем.

— Когда вы уходили из молодёжки ЦСКА, Бабаев сказал, что двери для вас открыты. Можете представить, что когда-то в будущем возглавите основной ЦСКА?
— Почему нет? Ты всегда можешь мечтать — но для этого нужно работать. Я очень люблю ЦСКА, всегда буду с теплотой отзываться о нём — о руководстве, игроках, персонале. Для меня это до сих пор особенное место, и встречи с ЦСКА — как встречи с очень близкими людьми. Плюс «Динамо» и ЦСКА — братские клубы. Так что ничего исключать нельзя. С этим клубом я брал трофеи, начинал там работать с детьми, потом — в молодёжке… Всё, что у меня есть, — благодаря «Динамо» и ЦСКА, — сказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову.

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