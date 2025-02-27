Гинер: не хочу никого обидеть, но существует только одно дерби — ЦСКА и «Спартак»

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что в Российской Премьер-Лиге термин «дерби» может быть применим только к матчам между армейцами и московским «Спартаком».

«Меня удивляет, когда вы, журналисты и телевизионщики, говорите: «Дерби такой-то и такой-то команды». Не хочу никого обидеть, но таких дерби не существует. Существует только одно дерби — ЦСКА и «Спартак». Нельзя в Испании назвать дерби матч «Атлетико» (Мадрид) — «Реал» (Мадрид) или «Атлетико» — «Атлетик» (Бильбао). Там дерби одно — «Барселона» и «Реал». Всё! Дерби может быть между командами, у которых самое большое количество болельщиков», — приводит слова Гинера Sport24.

По итогам первой части сезона московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 37 набранных очков — на два меньше, чем у лидирующих «Краснодара» и «Зенита». ЦСКА располагается на шестой строчке с 31 очком, отставая от «Спартака» на шесть очков.

В первом круге «Спартак» одержал выездную победу над ЦСКА (2:0) в дерби. Игра проходила в 14-м туре 2 ноября. Матч второго круга между командами состоится 27 апреля в рамках 26-го тура РПЛ.