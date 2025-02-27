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AS: Мбаппе сыграет с «Бетисом», игрок пропустил матч Кубка Испании из-за зубной боли

AS: Мбаппе сыграет с «Бетисом», игрок пропустил матч Кубка Испании из-за зубной боли
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сможет принять участие в матче 26-го тура испанской Примеры с «Бетисом» после того, как ему провели операцию по удалению зубного камня. Об этом сообщает AS. Ранее появлялась информация, что французский футболист пропустил полуфинальную игру Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (0:1) из-за зубной боли.

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным источника, сегодня, 27 февраля, состоялась тренировка «сливочных», в которой Мбаппе принимал активное участие.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 38 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

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