Капитан «Ливерпуля» ван Дейк высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк считает, что «ещё ничего не решено» в гонке за чемпионский титул в английской Премьер-лиге, несмотря на то что мерсисайдцы оторвались на 13 очков после победы над «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).

«Нет никакого «почти чемпионы». Нам предстоит сыграть ещё 10 игр, и пока ничего не решено. Пока это не решено, мы не отвлекаемся. В этом смысле я буду скучным парнем, потому что собираюсь сказать: «Готовимся к следующему матчу, сохраняйте спокойствие», — приводит слова ван Дейка ESPN.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 67 очков после 28 встреч. На втором месте находится «Арсенал», у которого 54 очка после 27 матчей.