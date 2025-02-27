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Капитан «Ливерпуля» ван Дейк высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ

Капитан «Ливерпуля» ван Дейк высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ
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Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк считает, что «ещё ничего не решено» в гонке за чемпионский титул в английской Премьер-лиге, несмотря на то что мерсисайдцы оторвались на 13 очков после победы над «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Собослаи – 11'     2:0 Мак Аллистер – 63'    

«Нет никакого «почти чемпионы». Нам предстоит сыграть ещё 10 игр, и пока ничего не решено. Пока это не решено, мы не отвлекаемся. В этом смысле я буду скучным парнем, потому что собираюсь сказать: «Готовимся к следующему матчу, сохраняйте спокойствие», — приводит слова ван Дейка ESPN.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, записав в свой актив 67 очков после 28 встреч. На втором месте находится «Арсенал», у которого 54 очка после 27 матчей.

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