«Барселона» и «Арсенал» могут побороться за 23-летнего вратаря «Эспаньола» — Sport.es

«Барселона» и «Арсенал» проявляют интерес к 23-летнему вратарю «Эспаньола» Жоану Гарсии. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Эспаньол» не хочет продавать испанского голкипера, поэтому будут настаивать, чтобы каталонский клуб выплатил сумму отступных в размере € 30 млн. Подчёркивается, «канониры» хотели подписать Гарсию минувшим летом, однако его клуб не устроило предложение «Арсенала».

В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в 25 матчах во всех турнирах, четыре из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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