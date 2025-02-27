Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» и «Арсенал» могут побороться за 23-летнего вратаря «Эспаньола» — Sport.es

«Барселона» и «Арсенал» могут побороться за 23-летнего вратаря «Эспаньола» — Sport.es
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» и «Арсенал» проявляют интерес к 23-летнему вратарю «Эспаньола» Жоану Гарсии. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Эспаньол» не хочет продавать испанского голкипера, поэтому будут настаивать, чтобы каталонский клуб выплатил сумму отступных в размере € 30 млн. Подчёркивается, «канониры» хотели подписать Гарсию минувшим летом, однако его клуб не устроило предложение «Арсенала».

В нынешнем сезоне Гарсия принял участие в 25 матчах во всех турнирах, четыре из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Пике: большой вопрос, смогли бы Ямаль и Гави заиграть во времена расцвета «Барселоны»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android