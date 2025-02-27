Луценко: Станкович — авторитет для руководства «Спартака», он может запрашивать игроков

Экс-форвард «Динамо» Евгений Луценко высказался о трансферной кампании московского «Спартака» в зимнюю паузу в чемпионате России, а также оценил роль главного тренера команды Деяна Станковича.

«Станкович как тренер прошёл не такой большой путь, но у него есть имя, он может просить игроков под свои задачи. Под других тренеров, возможно, так бы и не купили. Думаю, что у него есть амбиции. Станкович — большой авторитет для футболистов и авторитет для руководства. Он может запрашивать такие приобретения. Как это всё оправдается, большой вопрос. В любом случае со Станковича будет большой спрос. «Спартак» — самый популярный клуб страны. Условно говоря, он всегда будет под микроскопом», — цитирует Луценко «РБ Спорт».

Экс-футболист итальянского «Интера» и сборной Сербии Деян Станкович возглавил московский «Спартак» перед стартом текущего сезона. Ранее специалист работал главным тренером в таких командах, как «Ференцварош», «Сампдория» и «Црвена Звезда».

В зимнее трансферное окно состав «Спартака» пополнили три футболиста. У ЦСКА был куплен вратарь Илья Помазун, из греческого клуба АЕК перешёл форвард Ливай Гарсия, а из аргентинского «Ривер Плейт» — вингер Пабло Солари. После 18 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками и отставанием от первого места в два очка.