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Тьерри Анри высказался о сравнениях Ламина Ямаля с Лионелем Месси

Тьерри Анри высказался о сравнениях Ламина Ямаля с Лионелем Месси
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Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри рассказал, что думает о сравнении вингера каталонского клуба Ламина Ямаля с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси, который ранее также выступал за сине-гранатовых.

«Я не люблю сравнения! Мне не нравится, когда люди сравнивают эпохи или игроков. Лео – это Лео, а Ламин Ямаль… Он даже не пытается быть Ламином Ямалем – он уже Ламин Ямаль», – приводит слова Анри Goal.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль сыграл за «Барселону» 34 встречи во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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