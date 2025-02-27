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«Манчестер Сити» может купить Тео Эрнандеса у «Милана» за € 35 млн — TEAMtalk

«Манчестер Сити» может купить Тео Эрнандеса у «Милана» за € 35 млн — TEAMtalk
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«Манчестер Сити» крайне заинтересован в приобретении 27-летнего левого защитника «Милана» Тео Эрнандеса. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, переговоры между французским футболистом и «россонери» о продлении его контракта зашли в тупик. Подчёркивается, что «Милан» готов рассмотреть предложения по Эрнандесу в размере € 35 млн. В стане «горожан» считают справедливой данную цену за защитника.

В нынешнем сезоне Эрнандес принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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