«Сабах» Березуцкого вышел в полуфинал Кубка Азербайджана, разгромив «Сумгаит»

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Азербайджана, в котором встречались «Сумгаит» и «Сабах», главным тренером которого является российский специалист Василий Березуцкий. Команда 42-летнего наставника разгромила соперника со счётом 4:0. По результатам этой встречи «Сабах» вышел в полуфинал соревнования.

Березуцкий занял должность главного тренера азербайджанской команды в минувшем ноябре. Контракт специалиста с «Сабахом» рассчитан на 2,5 года.

Ранее 42-летний специалист работал в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа». В течение карьеры Березуцкий также трудился ассистентом в «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре».

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