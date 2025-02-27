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Стало известно расписание матчей 22-го и 23-го туров РПЛ

Стало известно расписание матчей 22-го и 23-го туров РПЛ
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Российская Премьер-Лига на официальном сайте представила подробное расписание для двух туров РПЛ – 22-го и 23-го, которые состоятся после мартовского перерыва на матчи сборных.

22-й тур (указано московское время)

28 марта (пятница)

18:30. «Крылья Советов» – «Локомотив»

29 марта (суббота)

14:00. «Динамо» – «Оренбург»
16:30. «Химки» – «Пари НН»
19:30. ЦСКА – «Динамо» (Махачкала)

30 марта (воскресенье)

14:00. «Краснодар» – «Факел»
16:30. «Ахмат» – «Спартак»
19:30. «Зенит» – «Рубин»

31 марта (понедельник)

18:30. «Акрон» – «Ростов»

23-й тур (указано московское время)

4 апреля (пятница)

19:00. «Пари НН» – «Оренбург»

5 апреля (суббота)

13:00. «Крылья Советов» – «Рубин»
15:15. «Факел» – «Ахмат»
17:30. «Локомотив» – «Зенит»
19:45. «Краснодар» – «Акрон»

6 апреля (воскресенье)

14:00. «Динамо» (Махачкала) – «Химки»
16:30. «Ростов» – «Спартак»
19:30. ЦСКА – «Динамо»

Турнирная таблица РПЛ
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