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Новичок «Пари НН» Кастильо: не считал, что в России бегают медведи и все пьют водку

Новичок «Пари НН» Кастильо: не считал, что в России бегают медведи и все пьют водку
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Колумбийский защитник Хуан Кастильо, перешедший в «Пари НН» в зимнее трансферное окно, рассказал о своём знакомстве с Россией до переезда в Премьер-Лигу.

«Я не считал, что в России бегают медведи и все пьют водку, потому что у меня имеется определённый опыт общения с русскими, у меня есть несколько русских друзей в Нью-Йорке. Отличные ребята, они как раз и рассказали мне о стране, хвалили её. Я знаю, что русские — хорошие люди. Из первых впечатлений о стране могу отметить морозы, уже успел промёрзнуть», — цитирует Кастильо «РБ Спорт».

Левый защитник молодёжной сборной Колумбии Хуан Кастильо перебрался в «Пари НН» из клуба «Форталеса» в январе 2025 года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 300 тыс. С самим футболистом был подписан контракт до лета 2028 года.

Кастильо является воспитанником колумбийского клуба «Мильонариос». С апреля 2021 года по январь 2024-го защитник выступал в США за молодёжные команды «Нью-Йорк Ред Булл» и «Филадельфия».

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