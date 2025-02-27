«Чёртовы самозванцы». Рой Кин раскритиковал игроков «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал игроков «красных», в особенности атакующего полузащитника и капитана Бруну Фернандеша.

«Он не тот капитан, которого мы ожидали. Вернёмся к команде, к выбору состава, к тому, чтобы показать немного борьбы, немного скорости в игре. Сыграв вничью с «Эвертоном», они [отреагировали так], будто взяли кубок. Это чертовски странно. Даже фанаты, которых я вижу на матчах, воспевают Бруну. Я смотрю на этих парней и думаю: «Вы чёртовы самозванцы».

Они на 15-м месте в лиге, а он их спасает. Бруну талантлив, но этого недостаточно. Нужен кто-то, кто поведёт игроков за собой. Им следует посмотреть на себя, на отражение в зеркале», – приводит слова Кина Goal.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 12 результативными передачами.

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 33 очка за 27 встреч.