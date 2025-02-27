Время и дата начала матчей «Краснодара» с «Факелом» и «Акроном» в 22-м и 23-м туре РПЛ

Российская Премьер-Лига огласила время и дату начала матчей 22-го и 23-го туров чемпионата страны. Действующий лидер турнира «Краснодар» 30 марта (воскресенье) встретится дома с «Факелом», а 5 апреля (суббота) сыграет с «Акроном». Ознакомиться с полным расписанием 22-го и 23-го туров РПЛ сезона-2024/2025 можно ниже.

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В 19-м туре «быки» дома сразятся с «Крыльями Советов», в 20-м отправятся в Нижний Новгород для встречи с «Пари НН», а в 21-м туре проведут гостевую игру с «Ростовом».

Сейчас у команды Мурада Мусаева 39 очков. Располагающийся на втором месте «Зенит» набрал такое же количество очков, но уступает строчку по дополнительным показателям.