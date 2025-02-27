Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стали известны дата и время начала матчей «Зенита» в 22-м и 23-м турах РПЛ

Российская Премьер-Лига на официальном сайте представила подробное расписание матчей 22-го и 23-го туров соревнования, благодаря чему стали известны время и дата начала игр санкт-петербургского «Зенита».

Время и дата начала матчей «Зенита» в 22-м и 23-м турах РПЛ:

22-й тур. 30 марта (воскресенье).

19:30 мск. «Зенит» – «Рубин».

23-й тур. 5 апреля (суббота).

17:30 мск. «Локомотив» – «Зенит».

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 39 очков и на текущий момент занимают второе место после «Краснодара», который также заработал 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата России «Зенит» встретится с московским ЦСКА. Игра состоится 1 марта и начнётся в 16:30 мск.

Материалы по теме Фото «Зенит» представил обновлённую ливрею клубного автобуса

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: