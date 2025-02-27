Луценко: Соболеву реально забить 6-7 голов за весну, всё зависит от куража «Зенита»

Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко предположил, сколько голов в оставшихся матчах Российской Премьер-Лиги сможет забить форвард «Зенита» Александр Соболев.

«Думаю, что всё зависит от весеннего куража «Зенита». Они рассчитывают на чемпионство, им нужно по-любому взорваться в этот период. Как правило, в конце бывают результативные встречи. Думаю, что Соболеву реально забить шесть-семь голов за весну», — цитирует Луценко «РБ Спорт».

Александр Соболев перебрался из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенита» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 10 млн. В первой части сезона Соболев провел 12 матчей в РПЛ и не отметился результативными действиями.

На счету нападающего два гола и голевая передача в пяти встречах «Зенита» в Кубке России. Зимой Соболев забил четыре гола в шести товарищеских матчах за «Зенит».